Тбилисский завод авиадеталей будет производить запчасти для "Боинга"
|14:47 18.12.2018
|0 комментариев
|Грузия
Представители американского самолетостроительного концерна "Боинг" одобрили продукцию тбилисского завода композитных авиадеталей, вручив предприятию сертификат, позволяющий ему производить запчасти для "Боинга".
"Представители американской корпорации в Тбилиси изучили оборудование предприятия и качество производимых им деталей. Получение соответствующего сертификата - это завершение первого этапа нашей работы. Мы много над этим трудились, и все завершилось хорошо" - заявил директор завода Арие Вейсборд, передает Вестник Кавказа со ссылкой на "Бизнес-Грузия".
Завод уже стал примером для инвестиций: в ближайшее время "Боинг" будет использовать около 200 наименований запчастей, производимых заводом,.- заявил менеджер завода Нино Чолокашвили.
Ещё на эту тему:
10:23 03.07.2017
Швейцарский производитель поездов Stadler может открыть вагоностроительный завод в Грузии
Швейцарский производитель поездов Stadler может открыть вагоностроительный завод в Грузии
11:04 17.05.2017
Китайский автоконцерн JAC планирует выйти на грузинский рынок
Китайский автоконцерн JAC планирует выйти на грузинский рынок
17:46 30.09.2016
Недалеко от Тбилиси построят завод пластмассовых изделий
Недалеко от Тбилиси построят завод пластмассовых изделий
10:57 16.08.2016
Кабмин Южной Осетии вложит 30 млн руб в строительство завода
Кабмин Южной Осетии вложит 30 млн руб в строительство завода
12:17 03.06.2016
В Грузии планируется производство тракторов под белорусским брендом
В Грузии планируется производство тракторов под белорусским брендом
21:15 05.05.2016
Tokyo Rope рассматривает возможность открытия завода в Грузии
Tokyo Rope рассматривает возможность открытия завода в Грузии
16:57 11.03.2016
Строительство завода по производству частей самолетов в Тбилиси завершится в будущем году
Строительство завода по производству частей самолетов в Тбилиси завершится в будущем году
08:24 08.01.2016
Предприятие по производству жидкого кислорода построят в Тбилиси
Предприятие по производству жидкого кислорода построят в Тбилиси