Представители американского самолетостроительного концерна "Боинг" одобрили продукцию тбилисского завода композитных авиадеталей, вручив предприятию сертификат, позволяющий ему производить запчасти для "Боинга".

"Представители американской корпорации в Тбилиси изучили оборудование предприятия и качество производимых им деталей. Получение соответствующего сертификата - это завершение первого этапа нашей работы. Мы много над этим трудились, и все завершилось хорошо" - заявил директор завода Арие Вейсборд, передает Вестник Кавказа со ссылкой на "Бизнес-Грузия".

Завод уже стал примером для инвестиций: в ближайшее время "Боинг" будет использовать около 200 наименований запчастей, производимых заводом,.- заявил менеджер завода Нино Чолокашвили.