На артилерійські катери ВМСУ встановлять німецькі гідроакустичні станції
|14:24 18.12.2018
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|Украина
Заступник генерального директора-головний конструктор “Кузні на Рибальському” Сергій Білозубенко розказав, що на малих броньованих артилерійських катерах та десантно-штурмових катерах “Кентавр-ЛК” будуть встановлюватись гідроакустичні станції (ГАС) німецького виробництва.
Про це повідомляє Український мілітарний портал.
Вони будуть використовуватись під час стоянки катерів в рамках протидиверсійних заходів та з можливістю використання катерів як протидиверсійні плавзасоби
“Так, це багатофункціональні катери, протидиверсійні засоби заплановано встановлювати на всіх МБАКах, на всіх артилерійських катерах, та на всіх “Кентаврах”. В основному вони застосовуються під час стоянки судна”, – розказав Сергій Білозубенко
Відповідаючи на запитання чому відмовились від вітчизняної ГАС “Тронка” – головний конструктор “Кузні на Рибальському” відповів:
“Тронка не видала очікуваних від неї результатів і ми вимушені застосовувати гідроакустичні станції з Німеччини Cerberus. Її протестували в минулому році і вона показала дуже гарні результати. Тому ми закуповуємо ці станції зараз у Німеччини” – розказав Сергій Білозубенко
Виробництвом гідроакустичних станцій Cerberus займається компанія ATLAS ELEKTRONIK.
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