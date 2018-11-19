Заступник генерального директора-головний конструктор “Кузні на Рибальському” Сергій Білозубенко розказав, що на малих броньованих артилерійських катерах та десантно-штурмових катерах “Кентавр-ЛК” будуть встановлюватись гідроакустичні станції (ГАС) німецького виробництва.

Про це повідомляє Український мілітарний портал.

Вони будуть використовуватись під час стоянки катерів в рамках протидиверсійних заходів та з можливістю використання катерів як протидиверсійні плавзасоби

“Так, це багатофункціональні катери, протидиверсійні засоби заплановано встановлювати на всіх МБАКах, на всіх артилерійських катерах, та на всіх “Кентаврах”. В основному вони застосовуються під час стоянки судна”, – розказав Сергій Білозубенко

Відповідаючи на запитання чому відмовились від вітчизняної ГАС “Тронка” – головний конструктор “Кузні на Рибальському” відповів:

“Тронка не видала очікуваних від неї результатів і ми вимушені застосовувати гідроакустичні станції з Німеччини Cerberus. Її протестували в минулому році і вона показала дуже гарні результати. Тому ми закуповуємо ці станції зараз у Німеччини” – розказав Сергій Білозубенко

Виробництвом гідроакустичних станцій Cerberus займається компанія ATLAS ELEKTRONIK.