В оккупированном Севастополе около 300 человек - спортсменов, бывших арендаторов, сотрудников - требуют от "прокурора" открытия крупнейшего торгового центра "Муссон".

Он все еще закрыт из-за старого иска оккупационного ведомства, поданного для устранения нарушений пожарной безопасности. Все давно устранено, но ТЦ все также не может начать работу, пишут Примечания.

Сегодня, 18 декабря, около 8 утра под стенами городской "прокуратуры" в центре города собралось около 300 человек. Это бывшие арендаторы торговых площадей в ТЦ "Муссон", его сотрудники, а также спортсмены, потерявшие с закрытием центра каток, баскетбольный и спортивный залы.

Как выяснили "Примечания", две недели назад они написали коллективное обращение в адрес прокурора с просьбой - инициировать отмену обеспечительных мер, наложенных судом по иску надзорного ведомства. Исковыми требованиями было - устранить нарушения пожарной безопасности. Собственник ТЦ Владимир Плотка неоднократно заявлял, что все нарушения давно устранены, необходимое оборудование закуплено и установлено. В то же время ТЦ до сих пор не работает - процесс не окончен и обеспечительные меры (прекращение эксплуатации корпусов центра) все также действуют.

Как сообщил собственник "Муссона" Владимир Плотка, люди пришли не митинговать, а подписать то самое обращение к прокурору. Уже собрано около 2000 подписей, говорят собравшиеся. "Мы требуем отзыва испонительных листов и содействии в окончании исполнительного производства по торговому центру "Муссон" по всем искам, касающимся его закрытия", - сообщил нам один из арендаторов.

По словам Владимира Плотки, уже в эту пятницу состоится очередное заседания Гагаринского суда. И есть вероятность, что судья снимет обеспечительные меры. Тогда спустя 15 дней торговый центр сможет начать работу.

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