В оккупированном Крыму Россия разместила ударные вертолеты Ка-52 "Аллигатор". Именно они в случае войны с Украиной будут направлены на уничтожение ее пограничных наземных объектов противовоздушной обороны.

Об этом сообщил Babak Taghvaee, военный аналитик из Мальты, пишет Канал 24 со ссылкой на издание Defence Blog.

Такие выводы эксперт сделал после учений с участием российских вертолетов. Он отмечает, что 3-е основное тактическое подразделение 39-го вертолетного полка армейской авиации РФ практиковалось в подавлении средств противовоздушной обороны. При этом военные использовали вертолеты Ка-52 из Джанкоя.

Это означает, что в случае войны с Украиной данные 16 единиц Ка-52 могут быть использованы против наземных объектов средств противовоздушной обороны, расположенных вблизи линии фронта, – пояснил он.

Defence Blog отмечает, что пилоты Ка-52 во время миссий должны будут попасть в чужое воздушное пространство, чтобы найти и уничтожить системы запуска ракет класса "земля-воздух" и радары.

"Эта миссия важна, поскольку без нее другие самолеты окажутся практически беззащитными перед ракетами "земля-воздух", – пишет издание.

Издание также добавляет, что размещенные на авиабазе в Джанкое в оккупированном Крыму вертолеты могут представлять реальную угрозу для южных регионов Украины.

К слову, информация о массовом свозе Россией военной техники в Крым появляется не впервые. Так, недавно в Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц сообщали о скоплении российской военной техники возле аэродрома "Бельбек", что неподалеку от оккупированного Севастополя.