"Благодарю Бога, что дожил до этого дня": политзаключенный Балух поздравил Украину с созданием ПЦУ
|12:49 18.12.2018
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|Крым
Украинский политзаключенный Владимир Балух, которого незаконно удерживают в колонии в оккупированном Крыму, поздравил украинцев из-за решетки с созданием Единой поместной православной церкви.
Слова пленника в комментарии "Крым. Реалии" рассказал архиепископ Симферопольский и Крымский Православной церкви Украины Климент, передает Канал 24.
Владимир передает поздравления всему украинскому народу с большим событием, которое произошло в Украине. С тем, что прошел поместный Объединительный собор, объединивший украинское православие в единую православную семью. Он сказал: "Благодарю Бога за то, что я дожил до этого великого события, и теперь знаю, что в Украине, наконец, единая церковь",
– передал слова пленника священнослужитель.
По словам архиепископа Климента, Владимир Балух при каждой встрече спрашивал у него о Единой поместной православной церкви, его очень волновала эта тема.
"Владимир все время спрашивал: "Когда состоится собор? Будет ли он? Проводится ли работа? Он говорил: "Я так молюсь, читаю псалтырь, чтобы, наконец, церковь объединилась", – добавил он.
Напомним, 15 декабря во время Объединительного собора православные архиереи объявили об объединении украинских церквей в единую поместную независимую церковь. Ее официальное название звучит так – Православная церковь Украины. Предстоятелем Единой поместной православной церкви стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний. Его кандидатуру поддержало большинство архиереев на Объединительном соборе в Киеве. Кафедральным собором Православной церкви Украины станет Михайловский Златоверхий собор
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