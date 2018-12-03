Экипаж Черноморского флота страны-оккупанта учился заделывать пробоины в обшивке фрегата
|12:29 18.12.2018
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|Крым
Экипаж фрегата Черноморского флота страны-оккупанта "Адмирал Григорович" провел учения по борьбе за живучесть.
Об этом сообщил Крыминформ со ссылкой на пресс-службу Черноморского флота страны-агрессора.
Пресс-служба сообщает, что по легенде учений, на переходе морем фрегат получил пробоину ниже ватерлинии в носу корабля с дальнейшим поступлением воды в аварийный отсек. Как только личный состав аварийно-спасательной группы (АСГ) начал выполнять нормативы по ликвидации пробоины и герметизации аварийного отсека, в кормовой части корабля образовалась новая пробоина.
Во время учений был проверен алгоритм борьбы за живучесть и умение личного состава фрегата распределять усилия для проведения аварийно-спасательных мероприятий.
Такие тренировки по борьбе за живучесть являются обязательными элементами боевой подготовки экипажей надводных кораблей и подводных лодок Черноморского флота, сообщило оккупационное ведомство.
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