Экипаж фрегата Черноморского флота страны-оккупанта "Адмирал Григорович" провел учения по борьбе за живучесть.

Об этом сообщил Крыминформ со ссылкой на пресс-службу Черноморского флота страны-агрессора.

Пресс-служба сообщает, что по легенде учений, на переходе морем фрегат получил пробоину ниже ватерлинии в носу корабля с дальнейшим поступлением воды в аварийный отсек. Как только личный состав аварийно-спасательной группы (АСГ) начал выполнять нормативы по ликвидации пробоины и герметизации аварийного отсека, в кормовой части корабля образовалась новая пробоина.

Во время учений был проверен алгоритм борьбы за живучесть и умение личного состава фрегата распределять усилия для проведения аварийно-спасательных мероприятий.

Такие тренировки по борьбе за живучесть являются обязательными элементами боевой подготовки экипажей надводных кораблей и подводных лодок Черноморского флота, сообщило оккупационное ведомство.