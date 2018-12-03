В Военно-морских силах Вооруженных сил Украины (ВМС ВСУ) начались тактические учения подразделений морской пехоты и оперативного резерва первой очереди.

Об этом сообщает командование ВМС ВСУ в Facebook, передает Новый Визит.

«В ВМС ВСУ начались ротные тактические учения подразделений морской пехоты и оперативного резерва первой очереди», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в соответствии с планом подготовки подразделений, продолжаются мероприятия боевой подготовки морских пехотинцев и военнослужащих оперативного резерва первой очереди.

По данным командования ВМС, военнослужащие отрабатывают элементы высадки воздушного десанта, осуществление авиаудара по морским целям при поддержке авиации, уничтожение условного противника силами артиллерии и проведение деблокирующих действий условного противника вдоль морского побережья.

В свою очередь руководитель учений полковник Андрей Гнатов отметил, что личный состав полностью справился с поставленными задачами и готов к защите территориальной целостности государства.

Следующим этапом слаживания станут батальонно-тактические учения военнослужащих оперативного резерва и личного состава бригады морской пехоты.

Отметим, что учения морпехов проходят и на территории Генического района.