На Херсонщине начались тактические учения подразделений морской пехоты и оперативного резерва
|12:09 18.12.2018
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|Крым
В Военно-морских силах Вооруженных сил Украины (ВМС ВСУ) начались тактические учения подразделений морской пехоты и оперативного резерва первой очереди.
Об этом сообщает командование ВМС ВСУ в Facebook, передает Новый Визит.
«В ВМС ВСУ начались ротные тактические учения подразделений морской пехоты и оперативного резерва первой очереди», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в соответствии с планом подготовки подразделений, продолжаются мероприятия боевой подготовки морских пехотинцев и военнослужащих оперативного резерва первой очереди.
По данным командования ВМС, военнослужащие отрабатывают элементы высадки воздушного десанта, осуществление авиаудара по морским целям при поддержке авиации, уничтожение условного противника силами артиллерии и проведение деблокирующих действий условного противника вдоль морского побережья.
В свою очередь руководитель учений полковник Андрей Гнатов отметил, что личный состав полностью справился с поставленными задачами и готов к защите территориальной целостности государства.
Следующим этапом слаживания станут батальонно-тактические учения военнослужащих оперативного резерва и личного состава бригады морской пехоты.
Отметим, что учения морпехов проходят и на территории Генического района.
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