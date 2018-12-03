Сообщество «Новое величие» планировало проводить вербовочную работу в оккупированном Крыму, на Северном Кавказе и в Поволожье.

Об этом сообщил президент России Владимир Путин, передает ForPost.

По его информации, полученной от правоохранительных органов, для организации своих акций участники этого сообщества искали возможность приобретения «бронежилетов, противогазов, шлемов».

Кроме того, участники «Нового величия» проводили тренировки по боевой подготовке и изготовлению зажигательных смесей, уточнил глава государства, слова которого приводит пресс-служба Кремля.

Издание «Лента.ру» уточнило, что активисты «Нового величия» были арестованы в марте этого года. Следствие полагает, что участники сообщества хотели инициировать государственный переворот и захватить власть в России.

Среди 10 арестованных оказались 17-летняя Анна Павликова и 18-летняя Мария Дубовик.