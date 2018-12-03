Ельченко объяснил, почему "крымскую" резолюцию принимали двумя третями голосов
|11:34 18.12.2018
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|Крым
Украина сама предложила Генеральной ассамблее ООН принимать резолюцию по милитаризации Россией Крыма не простым большинством, а двумя третями голосов.
Об этом рассказал представитель Украины в ООН Владимир Ельченко, передает Укринформ.
Он пояснил, что такая процедура возможна для резолюций, которые касаются международного мира и безопасности. Это был "шаг на опережение" и удалось нивелировать угрозу принятия поправок группы друзей России, отметил Ельченко.
В правках говорилось о призывах "обеим сторонам удержаться от эскалации" и они бы размыли смысл резолюции, пояснил дипломат.
"Была опасность, что много стран могут проголосовать "за" эти поправки. Но сознательно подняв планку до двух третей, мы показали Генеральной ассамблеи ООН, что мы не боимся результата... Украина уверена в своих силах", - сказал Ельченко.
В ночь на 18 декабря Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию под названием "Проблема милитаризации Автономной Республики Крым и города Севастополь, Украина, а также участков Черного и Азовского морей", в которой впервые упоминается нарушение оккупантом-Россией положений Будапештского меморандума 1994 года.
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