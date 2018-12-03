Эдем Бекиров до сих пор не получил жизненно необходимые лекарства в СИЗО
|11:17 18.12.2018
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|Крым
Адвокат похищенного и арестованного в оккупированном Крыму Эдема Бекирова в очередной раз не смог попасть к подзащитному в СИЗО.
Как сообщила ATR супруга задержанного крымскотатарского активиста Гульнара Бекирова, это значит, что ее муж до сих пор остается без жизненно важных медикаментов: инсулина, кардиопрепаратов и, необходимых для заживления ран, мазей.
«Адвокату не удалось посетить мужа вчера. Но он был у начальника СИЗО и встречался с начальником медчасти. Сегодня должен и наш адвокат посетить его (Эдема Бекирова — ред.). Вчера вечером врач осмотрел Эдема, она выписала медпрепараты. До сих пор не удалось никаких препаратов передать в СИЗО, они вчера уже ничего не принимали», — отметила Гульнара Бекирова.
Напомним, 17 декабря Россия обещала предоставить информацию о состоянии здоровья похищенного и арестованного оккупантами Эдема Бекирова.
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