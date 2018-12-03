Адвокат похищенного и арестованного в оккупированном Крыму Эдема Бекирова в очередной раз не смог попасть к подзащитному в СИЗО.

Как сообщила ATR супруга задержанного крымскотатарского активиста Гульнара Бекирова, это значит, что ее муж до сих пор остается без жизненно важных медикаментов: инсулина, кардиопрепаратов и, необходимых для заживления ран, мазей.

«Адвокату не удалось посетить мужа вчера. Но он был у начальника СИЗО и встречался с начальником медчасти. Сегодня должен и наш адвокат посетить его (Эдема Бекирова — ред.). Вчера вечером врач осмотрел Эдема, она выписала медпрепараты. До сих пор не удалось никаких препаратов передать в СИЗО, они вчера уже ничего не принимали», — отметила Гульнара Бекирова.

Напомним, 17 декабря Россия обещала предоставить информацию о состоянии здоровья похищенного и арестованного оккупантами Эдема Бекирова.