Глава Меджлиса назвал принятие ГА ООН резолюции по милитаризации Россией Крыма и акватории Черного и Азовского морей безоговорочным проявлением поддержки Украины и попыткой утихомирить агрессора.

Об этом Рефат Чубаров заявил в комментарии ATR.

«Данная резолюция очень четко дала оценку тому, что происходит в этом регионе. Указано на то, что именно Российская Федерация осуществляет агрессию против Украины. И милитаризация бассейна Азовского моря является продолжением этой агрессии. Эта резолюция является попыткой остановить дальнейшую эскалацию и дальнейшее вторжение, если не глобальное, то в этом регионе. И, если не дай бог, такое столкновение состоится, то резолюция дает правовую базу, чтобы Россия получила коллективный отпор», — отметил Чубаров.