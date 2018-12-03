Оператора Керченской переправы оккупанты планируют преобразовать в крымско-сирийскую судоходную компанию
|10:41 18.12.2018
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|Крым
"Национализированную" оккупантами компанию-оператора Керченской паромной переправы "Морская дирекция" планируется преобразовать в крымско-сирийскую судоходную компанию.
Об этом сообщил, так называемый "вице-премьер" оккупированного Крыма Георгий Мурадов, передают Примечания.
Ранее оккупанты отменили процедуру ликвидации "Морской дирекции", деятельность которой утратила целесообразность из-за открытия грузового и легкового автомобильного движения по Керченскому мосту.
"В ближайшее время будет завершена линия по созданию совместной судоходной компании. Сейчас планируется преобразовать "Морскую дирекцию" в такую компанию", — пояснил Мурадов.
Оккупанты отметили, что в планах завершить создание судоходной компании до конца текущего года.
"До нового года, если это будет возможно, постараемся успеть создать судоходную компанию", — добавил Мурадов.
"Делегация" оккупационной власти Крыма, 15-16 октября находилась в Дамаске с "официальным визитом".
Крымские оккупанты провели с сирийскими властями ряд переговоров и подписали соглашения об экономическом и научно-техническом сотрудничестве. В частности, речь шла о взаимных поставках товаров.
Впоследствии сирийская сторона открыла в оккупированном Крыму торговый дом, который будет иметь статус участника свободной экономической зоны.
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