"Национализированную" оккупантами компанию-оператора Керченской паромной переправы "Морская дирекция" планируется преобразовать в крымско-сирийскую судоходную компанию.

Об этом сообщил, так называемый "вице-премьер" оккупированного Крыма Георгий Мурадов, передают Примечания.

Ранее оккупанты отменили процедуру ликвидации "Морской дирекции", деятельность которой утратила целесообразность из-за открытия грузового и легкового автомобильного движения по Керченскому мосту.

"В ближайшее время будет завершена линия по созданию совместной судоходной компании. Сейчас планируется преобразовать "Морскую дирекцию" в такую компанию", — пояснил Мурадов.

Оккупанты отметили, что в планах завершить создание судоходной компании до конца текущего года.

"До нового года, если это будет возможно, постараемся успеть создать судоходную компанию", — добавил Мурадов.

"Делегация" оккупационной власти Крыма, 15-16 октября находилась в Дамаске с "официальным визитом".

Крымские оккупанты провели с сирийскими властями ряд переговоров и подписали соглашения об экономическом и научно-техническом сотрудничестве. В частности, речь шла о взаимных поставках товаров.

Впоследствии сирийская сторона открыла в оккупированном Крыму торговый дом, который будет иметь статус участника свободной экономической зоны.