Оккупированный Россией Крым должен войти в перечень пилотных субсидируемых туристских маршрутов по Российской Федерации.

Крымские "депутаты" обсудили участие окупированного полуострова в реализации Федеральной целевой программы "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации в части субсидирования туроператоров, направляющих туристов на отдых Крым в период низкого сезона в 2019 году", - сообщает сайт Новости Крыма.

Председатель т.н. "Комитета по санаторно-курортному комплексу и туризму" Алексей Черняк сообщил, что 8 августа 2018 года правительством РФ из федерального бюджета выделено 320 миллионов рублей для государственной поддержки туроператоров, обеспечивающих туристический поток по пилотным субсидируемым приоритетным туристическим маршрутам по Российской Федерации.

В перечень вошло 11 субъектов РФ, средний размер субсидии на одного туриста составил от полутора до пяти тысяч рублей при минимальной численности туристов от 150 до 500 человек на одного туроператора. Однако, оккупированный Крым не вошел в число пилотных регионов и дотаций на поддержку сферы туризма не получтит.

В результате крымские "парламентарии" дали поручение "Совету министров" оккупированного Крыма обратиться к премьеру Дмитрию Медведеву с просьбой включить оккупированный Крым в перечень пилотных субсидируемыхиз федерального бюджета приоритетных туристских маршрутов по России.