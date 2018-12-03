Международная команда из 34 адвокатов пока не раскрывает секрет, как именно она собирается вернуть домой 24 украинских моряков, захваченных Россией.

17 декабря, представители адвокатской группы, которая занимается освобождением моряков, выступила на пресс-конференции в Киеве. По их словам, базисом защиты станет тезис о том, что, согласно Женевской конвенции, судить военнопленных нельзя, сообщает QHA

«Женевская конвенция прямо говорит, что эти люди обладают всеми признаками военнопленных. Именно эту позицию Украина заняла с самого начала, эту позицию поддерживает цивилизованный мир и только российские власти по своим причинам – прежде всего политическим, считают, что эти 24 захваченных военнопленных являются обычными уголовными преступниками – «организованной группой лиц, которые незаконно пересекли границу Российской Федерации», — подчеркнул руководитель группы адвокатов Николай Полозов.

По его словам, согласно Женевской конвенции для того, чтобы лицо считалось военнопленным не обязательно должна быть объявлена война.

«Одна сторона может даже не признавать вооруженного конфликта. Важен сам факт вооруженного конфликта. Российская сторона не отрицает, что такой конфликт был», — сказал Полозов.

На момент пресс-конференции адвокаты смогли встретиться с 11 пленными моряками.

«Не потому что они не могут или не хотят, а потому что им не дают на это согласие. С восемью моряками удалось встретиться, потому что начались следственные действия и с тремя — потому что они раненые и это проще сделать в «Матросской тишине», нежели в Лефортово», — объяснила украинский омбудсмен Людмила Денисова.

Николай Полозов уверен в том, что следствие будет пытаться рассорить моряков, будет уговаривать дать показания друг против друга. «С первыми фактами давления мы уже столкнулись», — подчеркнул Николай Полозов.

Крымский адвокат Эмиль Курбединов, для которого это дело началось в СИЗО (Курбединова арестовали на пять суток якобы за пост с экстремистской символикой в социальных сетях) рассказал о встрече со своим подзащитным Богданом Небылицей.

Богдан живо интересовался международным положением. Под протокол моряк Небылица заявил, что в соответствии с международными правовыми нормами является военнопленным, на остальные вопросы следствия, сославшись на 51 статью Конституции РФ, он отвечать отказался. Следователи пытались взять у Курбединова подписку о неразглашении, однако он отказался и заверил журналистов, что и далее будет держать общественность в курсе дела.

Командира малого бронированного артиллерийского катера «Бердянськ» Романа Мокряказащищает известный в Украине после дела Надежды Савченко адвокат Илья Новиков. Старательно выговаривая украинские слова, Новиков рассказал о позиции своего подзащитного, который «не будет давать никаких показаний до тех пор, пока весь экипаж его корабля не будет освобожден из плена».

По мнению Новикова, говорить про общую стратегию защиты пока что рано — позиции 16 моряков еще неизвестны.

Его коллега адвокат Эдем Семедляев отметил четкие действия украинских правозащитников, которым сразу после задержания удалось наладить связь родственников моряков и крымских адвокатов.

Подзащитный Семедляева – командир буксира «Яны Капу» – Олег Мельничук сразу заявил российским следователям, что будет давать показания исключительно на украинском языке.

Адвокату Айдеру Азаматову достался самый старший подзащитный – сорокапятилетний мичман корабля «Яни Капу» Юрий Будзило. У него сахарный диабет — моряк нуждается в лекарствах. В российском плену Будзило оказался во второй раз. Первый был в 2014-м, во время аннексии Крыма.