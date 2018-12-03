Небажання Росії щодо обміну заручників та наміри утримувати в полоні українських моряків підтверджує прагнення Кремля використовувати людей для політичного тиску на український уряд.

Таке переконання висловив під час онлайн-брифінгу з Брюсселя в понеділок, 17 грудня, спецпредставник США з питань переговорів щодо України Курт Волкер, повідомляє Укрінформ.

"Наскільки мені відомо, Україна готова брати участь у подальшому процесі обміну полонених, і Президент Порошенко намагається обговорити це з президентом Путіним, однак Росія наразі не зацікавлена в такому обміні", - зазначив американський дипломат.

У цьому зв'язку він нагадав про утримання Росією членів екіпажів українських військових суден, захоплених біля Керченської протоки, а також про заявлений намір Кремля утримувати моряків ще кілька місяців.

"Я думаю, що це бажання Росії використовувати їх як заручників для того, щоб чинити політичний тиск на уряд у Києві, і це прикро", - зауважив Волкер.

Представник США підкреслив, що українська сторона продовжує добиватися обміну заручників, і висловив сподівання, що це зрештою відбудеться.

Раніше перший заступник Голови ВР Ірина Геращенко заявила, що під час засідання Тристоронньої контактної групи 19 грудня Україна вкотре спробує визволити 19 українських заручників в обмін на помилування 66 сепаратистів та обміняти 23 росіян, які відбувають покарання в українських тюрмах і колоніях, на 23 незаконно утримуваних у РФ українських політв'язнів.

Водночас уповноважений ВР України з прав людини Людмила Денісова підкреслювала, що затримані українські моряки є військовополоненими, тому для їх звільнення передбачається "особлива модел".

Генасамблея ООН ухвалила Резолюцію "Проблема мілітаризації Автономної Республіки Крим та міста Севастополь, Україна, районів Чорного та Азовського морів".