У Румунії опозиція хоче відправити у відставку уряд
|09:29 18.12.2018
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|Румыния
Опозиційні партії у парламенті Румунії зареєстрували законопроект про вотум недовіри уряду під керівництвом Віоріки Денчиле.
Про це поінформували у прес-службі Бюро парламенту, повідомляє Укрінформ.
«Голосування по законопроекту про вотум недовіри уряду відбудеться на спільному засіданні обох палат парламенту – Сенату і Камери депутатів. Пленарне засідання законодавчого органу з цього питання відбудеться у четвер, 20 грудня», - йдеться у повідомленні.
Під законопроектом про вотум недовіри Кабміну, названому «Уряд Умвс-Денчиле, ганьба для Румунії» підписалися 163 депутати від опозиційних партій – Національного союзу за порятунок Румунії, Партії «Народний рух», Націонал-ліберальної партії, а також частина незалежних депутатів.
На думку опозиції, уряд має бути відправлений у відставку, оскільки не виконує взятих на себе зобов'язань.
Більшість румунських експертів переконані, що опозиції не вдасться відправити уряд у відставку, оскільки це може створити серйозні проблеми у зв'язку з головуванням Румунії в ЄС, яке розпочнеться 1 січня 2019 року.
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