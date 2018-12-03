По официальным данным, публикуемым правительством РФ, курорты оккупированного Крыма и Краснодарского края России посетили 22 млн туристов.

«Только в двух регионах, когда мы говорим о пляжном туризме, это самый распространенный вид отдыха, в Крыму и на курортах Краснодарского края у нас с вами в этом году отдохнуло почти 22 млн туристов», - сказала вице-премьер российского правительства Ольга Голодец, сообщают Новости Крыма.

Ранее оккупационные власти Крыма отчитались о 6.4 млн туристов на полуострове. Таким образом, соотношении отдыхающих составляет 3.5 к 1 в пользу российского курортного региона.

При этом, длина береговой линии черноморского побережья Краснодарского края России составляет около 475 км, а побережья оккупированного Крыма - 860 км.