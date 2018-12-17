З посилок від кримських татар, полоненим українським морякам, повернули туалетний папір "Крим", вироблений в Сімферополі / Фото
|08:52 18.12.2018
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|Крым
У слідчому ізоляторі "Лефортово" прийняли зібрані російськими волонтерами та активістами передачі, призначені для полонених українських моряків.
Про це у Facebook написала журналістка і громадська активістка Вікторія Івлєва, повідомляє Українська Правда.
"Сьогодні відмінний загін волонтерів у складі: Андрій Козирєв, Володимир Агафоненок, Ольга Мазурова і я, ваша скромна слуга, відвезли двадцять одну передачу в СІЗО "Лефортово", - розповіла вона.
Івлєва уточнила, що працівники СІЗО змусили її заповнити від руки двадцять один опис продуктів і речей, що передаються, в двох примірниках.
"В кінці нам віддали під розпис три сумки неприйнятого з посилок кримських татар, які спеціально примчали на машинах з Криму, щоб привезти морякам зібрану для них допомогу", - додала вона.
З посилок від кримських татар, зокрема, активістам повернули туалетний папір "Крим", вироблений в Сімферополі.
"Ось він, Крим туалетний, на знімку" - написала Івлєва і опублікувала фото.
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