У слідчому ізоляторі "Лефортово" прийняли зібрані російськими волонтерами та активістами передачі, призначені для полонених українських моряків.

Про це у Facebook написала журналістка і громадська активістка Вікторія Івлєва, повідомляє Українська Правда.

"Сьогодні відмінний загін волонтерів у складі: Андрій Козирєв, Володимир Агафоненок, Ольга Мазурова і я, ваша скромна слуга, відвезли двадцять одну передачу в СІЗО "Лефортово", - розповіла вона.

Івлєва уточнила, що працівники СІЗО змусили її заповнити від руки двадцять один опис продуктів і речей, що передаються, в двох примірниках.

"В кінці нам віддали під розпис три сумки неприйнятого з посилок кримських татар, які спеціально примчали на машинах з Криму, щоб привезти морякам зібрану для них допомогу", - додала вона.

З посилок від кримських татар, зокрема, активістам повернули туалетний папір "Крим", вироблений в Сімферополі.

"Ось він, Крим туалетний, на знімку" - написала Івлєва і опублікувала фото.