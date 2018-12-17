З посилок від кримських татар, полоненим українським морякам, повернули туалетний папір "Крим", вироблений в Сімферополі / Фото

08:52 18.12.2018 0 комментариев Крым

У слідчому ізоляторі "Лефортово" прийняли зібрані російськими волонтерами та активістами передачі, призначені для полонених українських моряків.

Про це у Facebook написала журналістка і громадська активістка Вікторія Івлєва, повідомляє Українська Правда.

"Сьогодні відмінний загін волонтерів у складі: Андрій Козирєв, Володимир Агафоненок, Ольга Мазурова і я, ваша скромна слуга, відвезли двадцять одну передачу в СІЗО "Лефортово", - розповіла вона.

Івлєва уточнила, що працівники СІЗО змусили її заповнити від руки двадцять один опис продуктів і речей, що передаються, в двох примірниках.

"В кінці нам віддали під розпис три сумки неприйнятого з посилок кримських татар, які спеціально примчали на машинах з Криму, щоб привезти морякам зібрану для них допомогу", - додала вона.

З посилок від кримських татар, зокрема, активістам повернули туалетний папір "Крим", вироблений в Сімферополі.

"Ось він, Крим туалетний, на знімку" - написала Івлєва і опублікувала фото.



Ещё на эту тему:

16:34 18.12.2018
Десятый захваченый РФ моряк назвал себя военнопленным
13:07 18.12.2018
Вертолеты в оккупированном Крыму Путин готовит для уничтожения ПВО Украины, – эксперт
12:29 18.12.2018
Экипаж Черноморского флота страны-оккупанта учился заделывать пробоины в обшивке фрегата
12:09 18.12.2018
На Херсонщине начались тактические учения подразделений морской пехоты и оперативного резерва
10:05 18.12.2018
Адвокаты столкнулись с первыми фактами давления на украинских моряков, захваченных Россией
09:47 18.12.2018
Росія хоче використовує полонених моряків для тиску на Київ
08:03 18.12.2018
Черноморский флот страны агрессора будет пополнен патрульным кораблем и спасательным буксиром
07:55 18.12.2018
Хронологія кризи в Азовському морі: Корабель Її Величності HMS Echo (H87) увійшов в Чорне море з протоки Босфор
07:54 18.12.2018
Россия будет "противодействовать" увеличению присутствия США в Черном море
07:27 18.12.2018
США підтверджують повідомлення про нарощування сил РФ на кордоні з Україною
20:41 17.12.2018
Заяви про підготовку Києвом провокації можуть бути прикриттям для нової атаки РФ
20:21 17.12.2018
Волкер прогнозує додаткові санкції проти РФ через Азов у найближчі місяці
Новости
Азербайджан Азербайджан
16:16 14.12.2018
Агрессия России подрывает безопасность и вредит экономике стран ОЧЭС - МИД
11:22 14.12.2018
В Баку началось заседание Совета министров иностранных дел стран-членов ОЧЭС
14:14 12.12.2018
В Баку пройдет встреча начальника российского Генштаба и главкома ОВС НАТО в Европе
14:51 06.12.2018
Министерство обороны Азербайджана опровергает сообщения российских СМИ. Баку не нужны ракеты «Бал-Э»
Все новости страны
Армения Армения
18:56 17.12.2018
Ереван отказался от предложения закупить РСЗО "Полонез"
09:01 17.12.2018
ЦИК Армении подвел окончательные итоги парламентских выборов
12:59 14.12.2018
Москва до сих пор не поздравила Пашиняна с победой на выборах
13:57 13.12.2018
В течение ближайших 5 лет правительство Армении хочет инвестировать $2.5 млрд в развитие ВС
Все новости страны
Болгария Болгария
07:48 17.12.2018
США предложили Болгарии закупить американское вооружение совместимые с аналогичными системами стран НАТО
19:35 14.12.2018
Посол России в Болгарии: "Турецкий поток" станет болгарским
12:58 12.12.2018
Самолет с министром обороны Болгарии совершил экстренную посадку в Вене
13:59 03.12.2018
Bulgaria Air отменила авиарейсы в Украину
Все новости страны
Греция Греция
17:17 18.12.2018
Турецькі винищувачі 107 разів за день порушили повітряний простір Греції
12:18 17.12.2018
У здания телеканала в Греции взорвалась бомба / Видео
15:58 13.12.2018
У Греції стався землетрус
16:16 11.12.2018
В Греции в ноябре существенно замедлилась годовая инфляция
Все новости страны
Грузия Грузия
14:47 18.12.2018
Тбилисский завод авиадеталей будет производить запчасти для "Боинга"
08:25 17.12.2018
Президент Грузии официально вступила в должность. Оппозиция ставит палатки в Тбилиси
18:26 14.12.2018
Суд отклонил иск об отмене результатов президентских выборов в Грузии
08:42 14.12.2018
НАТО планирует расширить сотрудничество с Грузией из-за российской агрессии в Черном море
Все новости страны
Молдова Молдова
12:33 13.12.2018
Додона не удастся отправить в отставку из-за юридических тонкостей - спикер парламента Молдовы
12:12 12.12.2018
Украина поможет Молдове с ремонтом и модернизацией броне-и авиатехники
13:38 10.12.2018
Президента Молдовы в пятый раз отстранили от должности
16:37 07.12.2018
Президент Молдовы Додон пожаловался русским, что его снова отстранят. Он надеется, что в последний раз
Все новости страны
Россия Россия
16:29 17.12.2018
Российских бизнесменов, попавших под санкции США, ознакомили с условиями приезда в Давос. Если их соблюдать то можно не ехать
13:13 17.12.2018
В РФ не планують повертатись у ПАРЄ, "доки там не одумаються"
11:01 17.12.2018
"Притягивающий проклятья" авианосец "Адмирал Кузнецов" ограбили на полтора миллиона
10:09 17.12.2018
У Німеччині ведуться дискусії про інтереси України після "Північного потоку-2"
Все новости страны
Румыния Румыния
09:29 18.12.2018
У Румунії опозиція хоче відправити у відставку уряд
18:44 14.12.2018
На границе с Румынией пограничники обстреляли "евробляху" / Фото
07:54 12.12.2018
Несмотря на отсутствие консенсуса Европарламент одобрил присоединение Румынии и Болгарии к Шенгену
09:48 10.12.2018
В Бухаресте считают нынешние условия неподходящими для критических выводов по Молдавии
Все новости страны
Турция Турция
18:39 17.12.2018
Для Вооруженных сил Турции разработан десантный паром-мостоукладчик / Фото
17:51 14.12.2018
В Турции запустили мощную линию холодной прокатки стали
10:24 13.12.2018
Столкновение поездов в Анкаре: 7 погибших, 46 раненых / Фото
09:21 13.12.2018
У Пентагоні назвали неприйнятними односторонні військові операції на північному сході Сирії
Все новости страны
Украина Украина
16:55 18.12.2018
Рада у першому читанні схвалила законопроект про військові стандарти НАТО
16:34 18.12.2018
Десятый захваченый РФ моряк назвал себя военнопленным
16:14 18.12.2018
Крымский бизнесмен решил "до конца" бороться с МО России за свою собственность
15:54 18.12.2018
Беларусь поделится информацией о планах строительства порта на Днепре на границе с Украиной / Карта
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс