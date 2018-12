Щодо кризи в Азовському морі - Велика Британія та Королівський флот достроково виконують обіцянки, надані після загострення ситуації в Азовському морі.

Про це пишє на своїй сторінці в Facebook Andrii Klymenko.

Моніторингова група "Майдану закордонних справ", "Інституту Чорноморських стратегічних досліджень" та BlackSeaNews повідомляє...

21 листопада 2018 року міністр оборони Великобританії (Defence Secretary Gavin Williamson) під час візиту до Лондону міністра оборони України Степана Полторака оголосив, що HMS Echo відправиться в Чорне море в 2019 році для підтримки свободи навігації на підтримку України.

17 грудня 2018 близько 20:30 (місцевий час) гідрографічний (розвідувальний) Корабель Її Величності HMS Echo (H87) увійшов в Чорне море з протоки Босфор.

Цей сучасний розвідувальний корабель призначений для проведення розвідувальних операцій на підтримку підводних човнів та десантних операцій. Він може надавати адаптовану інформацію практично в режимі реального часу.

HMS Echo вийшов з британської військово-морської бази в Гібралтарі 03.11.2018, потім 09.11.2018 прибув на Мальту, звідти вийшов 09.12.2018 курсом на військово-морську базу в Souda Bay на о. Крит, звідки 14.12.2018 приблизно о 17:00 взяв курс на Чорне море.

Це перший військовий корабель країн НАТО, що здійснює візит до Чорного моря із прямим формулюванням мети візиту, що пов'язана з Азовською кризою - to demonstrate the UK’s support to ensuring freedom of navigation in the region.

Дякуємо британським друзям.