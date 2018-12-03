Російська Федерація, Білорусь, Сербія та ще 16 країн на засіданні Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй у Нью-Йорку не підтримали ініційовану Україною резолюцію «Проблема мілітаризації Автономної Республіки Крим та м.Севастополь (Україна), а також частин Чорного та Азовського морів».

Резолюцію підтримало 66 країн, утрималося 72, повідомляє УНІАН.

Зокрема, проти проголосували Вірменія, Білорусь, Болівія, Бурунді, Камбоджа, Куба, Корейська Народно-демократична республіка (КНДР), Іран, Лаос, Мьянма, Нікараґуа, Російська Федерація, Сербія, Південний Судан, Судан, Сирія, Узбекистан, Венесуела та Зімбабве. Серед країн, які утрималися при голосуванні Китай, Казахстан, Аргентина, Бразилія, Індія, Індонезія, Мексика, Пакистан, Катар, Південно-Африканська республіка, Таїланд, Об'єднані Арабські Емірати та інші.





