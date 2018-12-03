Політв'язень Кремля Клих написав листа про критичний стан його здоров'я
|08:26 18.12.2018
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|Крым
Український політв’язень Станіслав Клих у своєму листі до правозахисників повідомив, що знаходиться у критичному стані, в нього можлива гангрена і є підозри на рак.
Про це повідомляє УНН із посиланням на опублікований лист політв’язня у Facebook на сторінці російської активістки Марії Рябікової.
Станіслав Клих у своєму листі повідомив, що у нього критична ситуація зі здоров’ям. Є всі підозри вважати, що він захворів на рак, а також можливу гангрену.
“Сподіваюся на обмін перед Новим роком, але думаю події в Керченській протоці сильно ускладнили ситуацію. Почав відмовлятися від їжі, хочу перейти на повну голодовку, чесно кажучи, набридло так жити”, — написав політичний в’язень.
Клих також додав, що його перевозять у лікарню Челябінська.
“Він хоче розголосу, зневірився чекати обміну, тому знову думає про те, щоб оголошувати голодування незважаючи ні на що. Хто може якось сприяти поширенню інформації, прошу в цьому допомогти”, — наголошує Рябікова.
У своєму листі Клих попросив активістів, аби ті зателефонували та підтримали його батьків.
Раніше український політв’язень Станіслав Клих написав листа українському режисеру Олегу Сенцову, засудженому у РФ.
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