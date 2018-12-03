США підтверджують повідомлення про нарощування сил РФ на кордоні з Україною
|07:27 18.12.2018
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|Крым
Сполучені Штати можуть підтвердити заяви про те, що РФ нарощує військові сили на кордоні з Україною.
Про це під час онлайн брифінгу у Брюсселі заявив спецпредставник Держдепу США з питань України Курт Волкер, передає кореспондент УНН.
“Так. Це все правда”, — сказав Волкер, відповідаючи на запитання про те, чи можуть Сполучені Штати підтвердити нещодавні слова Президента Петра Порошенка про нарощування Росією військової присутності біля українського кордону.
“Це не те, що сталося за останній тиждень або два. Це те, що відбулося за останні роки”, — додав він.
За словами Волкера, Росія вторглася в Україну, захопила Крим, окупує Донбас, але і в Росії вона нарощує значний військовий потенціал, так само, як вона робить це в Криму.
“Так що він (військовий потенціал — ред.) набагато більший, ніж був до початку конфлікту. Це все ще так”, — сказав спецпредставник.
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