ООН занепокоєна розміщенням у Криму літаків і ракет РФ, здатних нести ядерну зброю
|07:18 18.12.2018
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|Крым
В ухваленій резолюції про мілітаризацію Криму ООН висловила занепокоєння постійним збільшенням Росією кількості своїх військ і зброї у Криму, зокрема літаків і ракет, здатних доставляти ядерну зброю.
Про це повідомляє власний кореспондент Укрінформу у Нью-Йорку.
“(Генеральна асамблея - ред.) висловлює найсерйозніше занепокоєння продовженням мілітаризації Криму Російською Федерацією як державою-окупантом, висловлює занепокоєння повідомлення про подальшу дестабілізацію Криму перекиданням з Російської Федерації військових систем, включаючи літаки і ракети, здатних доставляти ядерну зброю, іншого озброєння і військ на територію України і вимагає від Росії припинити такі дії”, - йдеться у тексті документа.
У документі згадується Будапештський меморандум, наголошується на безпекових загрозах, які Росія створює для України, Чорноморського регіону і всієї Європи наповненням Криму військами і зброєю - зокрема, ядерною. Вперше звучить пряма вимога до Росії негайно вивести з Криму свої війська.
Окрім того, у резолюції вкотре висловлені підтримка суверенітету і територіальної цілісності України, невизнання анексії Криму, окремо згадано про нещодавній напад на українські кораблі наприкінці листопада як ілюстрацію агресивних дій Росії, заклик Росії припинити перешкоджати свободі судноплавства у Чорному та Азовському морях і Керченській протоці, припинити переслідування торговельних суден, засудження незаконної побудови мосту через Керченську протоку.
Прикордонні кораблі Російської Федерації 25 листопада вчинили агресивні дії проти українських кораблів, які здійснювали плановий перехід з порту Одеса до порту Маріуполь. Російські спецпризначенці обстріляли й захопили три українські кораблі у Керченській протоці, а також 24 моряків.
Росія утримує українські кораблі і їхні екіпажі вже понад три тижні. Вони відмовляються надавати свідчення російським правоохоронцям, вимагаючи до себе ставлення як до військовополонених. ЄС, США, держави-члени ООН закликають Кремль негайно і без додаткових умов звільнити українських моряків і кораблі. 13 грудня радник президента США з національної безпеки Джон Болтон заявив, що доки Росія утримує їх, зустріч президентів Росії і США “не може відбутися”.
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