Ухвалення резолюції Генасамблеї ООН щодо мілітаризації Криму є перемогою не лише України, а й самої Генасамблеї, доводить її силу та роль.

До того ж, за підсумками обговорення стає очевидним, що група друзів Росії надалі зменшується, заявив заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця у коментарі кореспондентові Укрінформу в кулуарах Генасамблеї ООН.

"Сьогоднішній день - це перемога не лише для України, це перемога передусім Генеральної асамблеї. Уже не перший рік, не перше десятиліття триває дискусія про її силу та роль. Той факт, що з підтримання міжнародного миру і безпеки Генасамблея проголосувала на нашому боці, свідчіть про те, що вона залишається здоровим організмом", - підкреслив Кислиця.

Український дипломат розповів, що його обурили деякі виступи представників країн-друзів Росії, які безуспішно намагалися внести правки до резолюції.

"Один з найбільш токсичних епізодів цієї дискусії - це коли ти змушений сидіти і слухати лекцію про мир і безпеку від Сирійської Арабської Республіки. Це просто ганьба", - пояснив він.

Кислиця додав, що з іншого боку, такі виступи ілюструють, що група друзів Росії стає надалі зменшується. Водночас, Україна продовжує активно просувати свої ініціативи.

"Робота триває. Це не останнє рішення. Як сказав пан посол, у нас буде до кінця року, сподіваюся, ще рішення по праволюдській резолюції, буквально зараз іде боротьба за це рішення у п'ятому комітеті", - зауважив дипломат.

У понеділок, 17 грудня, Генеральна асамблея ООН ухвалила резолюцію щодо мілітаризації Криму. У ній висловлюється стурбованість безпековими загрозами, що їх прогресуюча мілітаризація Росією Криму несе Україні, Чорноморському регіону і Європі загалом.

Вперше у тексті згадується, що окупувавши Крим, Росія порушила взяті на себе зобов'язання за Будапештським меморандумом. Резолюція закликає Москву вивести війська з Криму і завершити свою тимчасову окупацію українського півострова.

Документ також засуджує напад на українські кораблі і моряків ВМС 25 листопада і закликає Росію негайно їх звільнити без жодних додаткових умов.