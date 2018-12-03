Генасамблея ООН ухвалила Резолюцію "Проблема мілітаризації Автономної Республіки Крим та міста Севастополь, Україна, районів Чорного та Азовського морів".

Резолюція була раніше внесена групою з сорока держав на чолі з Україною.

За” проголосували 66 держав-членів, “Проти” - 19, “Утрималися” - 72, повідомляє власний кореспондент Укрінформу у Нью-Йорку.

У документі наголошується на безпекових загрозах, які Росія створює для України, Чорноморського регіону і всієї Європи перекиданням до Криму військ і зброї - зокрема, літаків і ракет, здатних переносити ядерний заряд. Вперше звучить прямий заклик до Росії негайно вивести з Криму свої війська і невідкладно припинити його тимчасову окупацію.

“(Генеральна асамблея - ред.) закликає Росію, як державу-окупанта, вивести свої війська з Криму і невідкладно завершити тимчасову окупацію української території”, - йдеться у тексті документа.

Вперше резолюція ООН зазначає, що окупувавши Крим, Росія порушила Будапештський меморандум 1994 року.

“(Генеральна асамблея - ред.) нагадує, що тимчасова окупація Криму, як і погроза чи застосування сили Російською Федерацією проти територіальної цілісності або політичної незалежності України, є порушенням зобов’язань за Меморандумом про гарантії безпеки у зв’язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї (Будапештським меморандумом) від 5 грудня 1994 року, в якому, серед іншого, було підтверджено відданість повазі до незалежності, суверенітету і наявних кордонів України”, - йдеться у мотивувальній частині резолюції.

Окрім того, у резолюції висловлені підтримка суверенітету і територіальної цілісності України, невизнання анексії Криму, стурбованість прогресуючою мілітаризацією півострова і прилеглих морських районів, розміщенням літаків і ракет, здатних нести ядерну зброю, окремо згадано про напад на українські кораблі наприкінці листопада як ілюстрацію агресивних дій Росії.

Резолюція також закликає Росію не перешкоджати свободі судноплавства у Чорному та Азовському морях і Керченській протоці, припинити переслідування торговельних суден, засуджує незаконну побудову мосту через Керченську протоку.