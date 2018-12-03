Російське політичне керівництво думає про долю українського режисера Олега Сенцова, однак ініціювати переговори з українською владою про його звільнення або обмін не має наміру.

Про це заявив президент Росії Володимир Путін під час засідання Ради з розвитку громадянського суспільства і прав людини в РФ, передає УНН з посиланням на сайт Кремля.

"Випереджати українських політиків не вдасться, тому що вони самі не знають сьогодні, що вони будуть робити завтра. Вони ось такі, в стані броунівського руху перебувають. Але, тим не менш, думати про проблеми, які ви підняли в самій заключній фазі свого виступу (про долю О.Сенцова - ред.), звичайно, потрібно. Ми думаємо про це", - заявив Путін у відповідь на питання відомого російського режисера Олександра Сокурова про необхідність задуматися над долею Сенцова і оголосити амністію.

"Скоро буде Новий рік, і я хочу звернутися до Вас. Може бути, є сенс оголосити амністію, президентську амністію, для того щоб зняти якусь напругу в країні? Дуже велика напруга в країні, в настроях людей, пов'язана з проблемами зовнішньої політики і з внутрішньою невпевненістю шодо економічних питань. У людей - те, що я відчуваю, - є велике напруження і тривога. Останнє питання, яке Ви напевно від мене чекаєте: чи можна повернутися до долі Олега Сенцова. Минув час. Можливо, треба випереджати вже цих політиків українських, від яких ніякого толку вже немає? І нам зробити крок ...", - зокрема, запитав Сокуров.