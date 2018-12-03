Черноморский флот страны агрессора будет пополнен патрульным кораблем и спасательным буксиром
|08:03 18.12.2018
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|Крым
В Новороссийске готовятся к торжественной церемонии включения в состав Черноморского флота патрульного корабля «Василий Быков».
Об этом сообщает 17 декабря пресс-служба Минобороны страны агрессора, передает ИА REGNUM.
Церемония назначена на 20 декабря. Стоит отметить, что «Василий Быков» станет первым кораблем проекта 22 160, вошедшим в состав российского ВМФ. Одновременно с ним в состав Черноморского флота будет включен спасательный буксир проекта 22 870 «Капитан Гурьев».
В мероприятии будут участвовать представители Главкомата ВМФ России, командования Черноморского флота РФ, Зеленодольского судостроительного и Астраханского судоремонтного заводов.
Корабли проекта 22 160 относятся к рангу корветов и предназначены для сопровождения караванов, охраны баз флота, борьбы с пиратством и поисково-спасательных операций.
Корветы проекта 22 160 при водоизмещении 1700 тонн имеют модульную конструкцию, могут вооружаться пусковыми установками крылатых ракет «Калибр», зенитно-ракетными комплексами, 76-мм артустановкой, несут на борту палубный вертолет Ка-27ПС.
Автономность плавания этих кораблей — до 60 суток, дальность шесть тысяч миль. Они способны развивать скорость до 30 узлов.
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