Россия будет "противодействовать" увеличению присутствия США в Черном море
|07:54 18.12.2018
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|Крым
Увеличение присутствия США в Черном море приведет к нагнетанию обстановки в этом регионе и Россия будет всячески этому противодействовать.
Об этом заявил глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов, передают РИА Новости .
Ранее спецпосланник США по Украине Курт Волкер заявил, что Вашингтону нужно рассмотреть возможность увеличения своего присутствия в Черном море.
"Это решение, кроме как к нагнетанию обстановки в этом регионе, не приведет. То, что Волкер – безответственный человек, мы в России знаем уже давно. Поэтому, во-первых, мы будем этому всячески противодействовать, включая то, что обязательно будем рассматривать принятие соответствующих мер по сосредоточению и нацеливанию ударных средств уничтожения этих группировок", - сказал Шаманов.
Напомним, Курт Волкер заявил, что действия России в Азовском море свидетельствуют о том, что РФ хочет взять под односторонний контроль доступ к украинским портам.
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