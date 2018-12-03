Увеличение присутствия США в Черном море приведет к нагнетанию обстановки в этом регионе и Россия будет всячески этому противодействовать.

Об этом заявил глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов, передают РИА Новости .

Ранее спецпосланник США по Украине Курт Волкер заявил, что Вашингтону нужно рассмотреть возможность увеличения своего присутствия в Черном море.



"Это решение, кроме как к нагнетанию обстановки в этом регионе, не приведет. То, что Волкер – безответственный человек, мы в России знаем уже давно. Поэтому, во-первых, мы будем этому всячески противодействовать, включая то, что обязательно будем рассматривать принятие соответствующих мер по сосредоточению и нацеливанию ударных средств уничтожения этих группировок", - сказал Шаманов.

Напомним, Курт Волкер заявил, что действия России в Азовском море свидетельствуют о том, что РФ хочет взять под односторонний контроль доступ к украинским портам.