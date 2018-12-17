Спеціальний представник Держдепартаменту з питань України Курт Волкер повідомив, що найближчим часом стане відомо про додаткові поставки військового обладнання Україні.

Про це він заявив під час брифінгу у Брюсселі, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

"Ми маємо можливість продати додаткове обладнання. Про це буде відповідне оголошення", - сказав Волкер.

Він розповів, що Конгрес буде повідомлено про перші транші військової допомоги найближчими місяцями.

Як повідомлялося, Курт Волкер не виключає, що ЄС може дійти згоди щодо додаткових санкцій проти Росії через її агресію в районі Керченської протоки у найближчі місяці.