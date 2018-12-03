Специальный представитель Соединенных Штатов Америки по вопросам Украины Курт Волкер отменил запланированную на декабрь в Москве встречу с помощником Президента России Владиславом Сурковым из-за российской агрессии по отношению к украинским судам и военным морякам в Керченском проливе.

Об этом он сообщил журналистам в ходе видеоконференции, передают Українськi Новини.

"Я предложил приехать с визитом в Москву в этом месяце. Я готовился к этой поездке, когда Россия атаковала украинские корабли в Черном море", - сказал он.

Волкер напомнил, что из-за этого акта агрессии Президент США Дональд Трамп отменил запланированную встречу с российским Президентом Владимиром Путиным.

Он добавил, что решил поступить так же и отложить свою встречу, пока Россия держит в плену украинских моряков.

Как сообщалось, Волкер считает агрессию России в Керченском проливе попыткой повлиять на украинские выборы 2019 года.

Волкер посетит Украину в декабре, в частности Киев и один из украинских портов в Черном море.

Помощник президента США заявил, что встречи Трампа и Путина не будет, пока Россия удерживает украинских моряков.