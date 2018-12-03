Волкер отменил встречу с помощником Путина Сурковым из-за агрессии в Керченском проливе
|07:36 18.12.2018
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|Крым
Специальный представитель Соединенных Штатов Америки по вопросам Украины Курт Волкер отменил запланированную на декабрь в Москве встречу с помощником Президента России Владиславом Сурковым из-за российской агрессии по отношению к украинским судам и военным морякам в Керченском проливе.
Об этом он сообщил журналистам в ходе видеоконференции, передают Українськi Новини.
"Я предложил приехать с визитом в Москву в этом месяце. Я готовился к этой поездке, когда Россия атаковала украинские корабли в Черном море", - сказал он.
Волкер напомнил, что из-за этого акта агрессии Президент США Дональд Трамп отменил запланированную встречу с российским Президентом Владимиром Путиным.
Он добавил, что решил поступить так же и отложить свою встречу, пока Россия держит в плену украинских моряков.
Как сообщалось, Волкер считает агрессию России в Керченском проливе попыткой повлиять на украинские выборы 2019 года.
Волкер посетит Украину в декабре, в частности Киев и один из украинских портов в Черном море.
Помощник президента США заявил, что встречи Трампа и Путина не будет, пока Россия удерживает украинских моряков.
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