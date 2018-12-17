Заяви про підготовку Києвом провокації можуть бути прикриттям для нової атаки РФ
|20:41 17.12.2018
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|Крым
Твердження проросійських бойовиків про нібито підготовку Києвом провокації в Маріуполі з метою продовження воєнного стану можуть бути прикриттям для нової російської атаки.
Про це заявив спеціальний представник Держдепартаменту з питань України Курт Волкер під час брифінгу у Брюсселі, повідомляє кореспондент "Європейської правди".
"Твердження, зроблені проросійськими формуваннями, є способом відвернути увагу від того, що чинить Росія", - заявив він.
Волкер наголосив, що РФ встановила повний контроль над Керченською протокою, обмежила вільний рух до портів Азовського моря, атакувала кораблі ВМС України.
У цьому контексті він відзначив стриманість української сторони, коли українські моряки, опинившись під обстрілом, не відкрили вогонь у відповідь.
"Ці твердження можуть бути прикриттям для можливої російської атаки. Я сподіваюся, цього не станеться, але виключати цього не можна", - заявив Волкер.
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