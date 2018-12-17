Волкер прогнозує додаткові санкції проти РФ через Азов у найближчі місяці
|20:21 17.12.2018
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|Крым
Спеціальний представник Держдепартаменту з питань України Курт Волкер не виключає, що ЄС може дійти згоди щодо додаткових санкцій проти Росії через її агресію в районі Керченської протоки у найближчі місяці.
Про це він заявив під час брифінгу у Брюсселі, повідомляє кореспондент "Європейської правди".
Волкер розповів про свої дискусії ї з колегами з ЄС про так звані "корзини" санкцій: перша – санкції, пов’язані з анексією Криму, друга – санкції, пов’язані з невиконанням Росією Мінських угод.
"Ми також говорили про те, що має бути зроблене у зв’язку з Азовом. Я думаю, в Європі будуть тривати дебати, чи це третя корзина, чи це пов’язано з Кримом", - зазначив він.
"Однак є розуміння, що потрібна відповідь додатковими санкціями на те, що сталося, і ця думка здобуває підтримку. Я не буду здивований, якщо це станеться за місяць чи два", - сказав він.
Нагадаємо, лідери держав-членів Євросоюзу на саміті минулого тижня ухвалили окреме рішення з вимогою до Росії негайно звільнити полонених українських моряків.
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