Подразделения снайперов-разведчиков армейского корпуса Черноморского флота страны- агрессора совершили марш-бросок на полигон боевой подготовки в Крыму, в ходе которого "отразили нападение противника".

Об этом сообщила пресс-служба Черноморского флота, передает Крыминформ.

В сообщении пресс-службы говорится, что в рамках выполнения плана огневой подготовки, утверждённого командующим Черноморского флота оккупантов, подразделения снайперов ЧФ совершили выход на полигон для выполнения стрелковых упражнений из снайперских винтовок.

В пресс-службе отметили, что во время марш-броска военнослужащие "отразили нападение на колонну диверсионно-разведывательной группы" условного противника.

Условия учений были максимально приближены к боевым. Разведчики не знали о готовящемся нападении и месте нападения диверсионно-разведывательной группы условного противника.