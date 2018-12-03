В оккупированном Крыму обучают снайперов-разведчиков
|20:01 17.12.2018
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|Крым
Подразделения снайперов-разведчиков армейского корпуса Черноморского флота страны- агрессора совершили марш-бросок на полигон боевой подготовки в Крыму, в ходе которого "отразили нападение противника".
Об этом сообщила пресс-служба Черноморского флота, передает Крыминформ.
В сообщении пресс-службы говорится, что в рамках выполнения плана огневой подготовки, утверждённого командующим Черноморского флота оккупантов, подразделения снайперов ЧФ совершили выход на полигон для выполнения стрелковых упражнений из снайперских винтовок.
В пресс-службе отметили, что во время марш-броска военнослужащие "отразили нападение на колонну диверсионно-разведывательной группы" условного противника.
Условия учений были максимально приближены к боевым. Разведчики не знали о готовящемся нападении и месте нападения диверсионно-разведывательной группы условного противника.
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