Так званий Верховний суд (ВС) окупованого Росією Криму планує 19 грудня розглянути перші п'ять апеляційних скарг захисту на арешт військовополонених моряків з трьох кораблів ВМС України, захоплених російськими силовиками 25 листопада в районі Керченської протоки.

"Розгляд призначено на 19 грудня", - сказав представник "суду" журналістам. Захист просить скасувати рішення про арешт всіх 24-х українців і відпустити їх, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Адвокати, які брали участь 27-28 листопада у засіданнях з обрання морякам запобіжного заходу, оскаржили рішення про взяття їх під варту до 25 січня 2019 року, повідомив раніше "Інтерфаксу" Микола Полозов, який представляє інтереси одного з українських військових моряків.

Як повідомлялося, російські прикордонники 25 листопада 2018 року із застосуванням зброї захопили в районі Керченської протоки український рейдовий буксир "Яни Капу", а також малі броньовані артилерійські катери Військово-морських сил ЗСУ "Бердянськ" і "Нікополь". Українські судна прямували з Одеси до Маріуполя. Після захоплення буксир і катери відконвоювали до Керчі.

24 українців на захоплених суднах ВМС ЗСУ заарештували за рішенням судів Сімферополя і Керчі (анексувати Росією Крим) до 25 січня 2019 року.

Пізніше військовополонені моряки були етаповані до москвовського СІЗО "Лефортово", а троє поранених під час обстрілу суден російськими силовиками - до медблоку слідчого ізолятора "Матросская тишина".

ФСБ Росії порушила кримінальну справу і висунула всім полоненим українським морякам обвинувачення в "незаконному перетині кордону, скоєному групою осіб за попередньою змовою або організованою групою, або із застосуванням насильства чи загрози його застосування" (ч. 3 ст. 322 КК РФ).

Українські моряки на допитах у ФСБ РФ відмовляються свідчити і наголошують, що вони - військовополонені.