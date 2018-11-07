В ООН заявили, що законодавство РФ про протидію екстремізму "вселяє страх"
|19:32 17.12.2018
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|Крым
В ООН заявили, що законодавство РФ про протидію екстремізму "вселяє страх".
Про це пише УНН з посиланням на чергову доповідь щодо ситуації з правами людини в Україні.
"За відсутності будь-яких ознак поліпшення загальної ситуації щодо прав людини в Криму, Російська Федерація продовжила запроваджувати та застосовувати на півострові свою правову систему у порушення своїх зобов’язань, як окупаційної держави, згідно з четвертою Женевською конвенцією. Управління Верховного комісара ООН з прав людини задокументувало 44 порушень прав людини в Криму", - йдеться в звіті.
В УВКПЛ зазначили, що серед випадків, зокрема, свавільне застосування у анексованому Криму органами влади Російської Федерації законодавства про протидію екстремізму, що "придушує інакомислення, вселяє страх і не дозволяє людям користуватися свободою вираження поглядів і свободою об’єднання".
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