В ООН заявили, що законодавство РФ про протидію екстремізму "вселяє страх".

Про це пише УНН з посиланням на чергову доповідь щодо ситуації з правами людини в Україні.

"За відсутності будь-яких ознак поліпшення загальної ситуації щодо прав людини в Криму, Російська Федерація продовжила запроваджувати та застосовувати на півострові свою правову систему у порушення своїх зобов’язань, як окупаційної держави, згідно з четвертою Женевською конвенцією. Управління Верховного комісара ООН з прав людини задокументувало 44 порушень прав людини в Криму", - йдеться в звіті.



В УВКПЛ зазначили, що серед випадків, зокрема, свавільне застосування у анексованому Криму органами влади Російської Федерації законодавства про протидію екстремізму, що "придушує інакомислення, вселяє страх і не дозволяє людям користуватися свободою вираження поглядів і свободою об’єднання".