Україна наполягатиме на проведенні спеціальних дебатів у Парламентській асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) та у Парламентській асамблеї ОБСЄ щодо мілітаризації Росією Азовського та Чорного морів і захоплення нею українських моряків.

Про це заявила перший заступник Голови Верховної Ради Ірина Геращенко під час прес-конференції "Надання адвокатської допомоги українським військовополоненим морякам" в Укрінформі.

"Ми будемо і надалі робити все, усвідомлюючи, що Путін не збирається відпускати українських моряків, що Російська Федерація оголосила "сафарі" на українців на всіх фронтах, що вона хапає все нових і нових заручників і політв'язнів для того, щоб шантажувати ними Україну. Ми з цим не будемо миритись, ми не будемо опускати руки. Очевидно, що ми дякуємо адвокатам, які надають зараз в першу чергу психологічну, моральну підтримку нашим морякам. Але водночас ми усвідомлюємо, що звільнити їх а також політв'язнів можливо лише за посилення тиску на РФ", - заявила вона.

Геращенко наголосила, що українська сторона і надалі буде доводити, що стосовно РФ мають застосовуватись економічні санкції.

"Сьогодні на Генеральній асамблеї ООН буде розглянуто українську резолюцію щодо мілітаризації Чорного та Азовського морів, ми також очікуємо на позитивну підтримку цієї резолюції", - зазначила політик.

Вона наголосила, що резолюція відносно мілітаризації Чорного та Азовського морів почала готуватися ще з вересня, а перші сигнали до світу Україна подавала ще в травні.

"Ми будемо наполягати на проведенні спеціальних дебатів в ПАРЄ на січневій сесії щодо мілітаризації Азовського та Чорного морів і захоплення моряків. Ми будемо наполягати на відповідних дебатах в Парламентській асамблеї ОБСЄ", - додала Геращенко.