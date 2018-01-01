Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил на встрече с российскими СМИ, что предлагал Еревану закупить белорусские РСЗО "Полонез", которые Минск также поставляет Баку, но Армения отказалась.

Ранее, в мае этого года, пресс-служба Минобороны Азербайджана проинформировала, что РСЗО "Полонез" белорусского производства приняты на вооружение азербайджанской армии, пишет ВПК.name.

По мнению военных экспертов, контракт является своего рода ответом на поставки Россией комплексов "Искандер" в Армению, отмечает агентство.

"Когда мы получили и поставили РСЗО "Полонез" на вооружение, на испытания комплекса были приглашены представители Армении, Азербайджана и России", – цитирует "РИА Новости" А.Лукашенко.

В ходе испытаний, продолжил президент, азербайджанская сторона убедилась в высокой точности этого вооружения и попросила его продать, армянская сторона отказались, сославшись на то, что у них есть ОТРК "Искандер".

А.Лукашенко также обратил внимание на то, что Белоруссия по стоимостному объему поставок вооружений занимает на рынке Азербайджана "четвертое-пятое место с учетом "Полонеза". Первое место в торговле вооружением с Баку занимает Москва, подчеркнул А.Лукашенко.