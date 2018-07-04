Механизированный переправочно-десантный паром – мостоукладчик «Samur» производства турецкой компании FNSS успешно зарекомендовал себя в Вооруженных силах Турции.

Мостоукладчик был разработан турецкими инженерами для нужд армии с целью пересечения малых естественных и искусственных препятствий и пропуска гусеничных и колесных боевых машин, пишет Анадолу.

Мостоукладчик «Samur» прост в эксплуатации и совмещает в себе функции переправочно-десантного парома и механизированного мостоукладчика.

В воде «трансформером» «Samur» можно управлять с помощью пульта и поворачивать машину на 360 градусов.

12 подобных машин за 25 минут образовывают понтонный мост длинной в 150 метров. Это одна из самых быстрых машин в своей классификации.

Всего за 5-6 минут мостоукладчик вновь разъединяется от других машин и своим ходом выходит на сушу.

Данная разработка существенно повысила импортозамещение в оборонной сферы Турции.

Анкара рассматривает возможности экспорта мостоукладчика «Samur».

Фото Анадолу