Для Вооруженных сил Турции разработан десантный паром-мостоукладчик / Фото
|18:39 17.12.2018
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|Турция
Механизированный переправочно-десантный паром – мостоукладчик «Samur» производства турецкой компании FNSS успешно зарекомендовал себя в Вооруженных силах Турции.
Мостоукладчик был разработан турецкими инженерами для нужд армии с целью пересечения малых естественных и искусственных препятствий и пропуска гусеничных и колесных боевых машин, пишет Анадолу.
Мостоукладчик «Samur» прост в эксплуатации и совмещает в себе функции переправочно-десантного парома и механизированного мостоукладчика.
В воде «трансформером» «Samur» можно управлять с помощью пульта и поворачивать машину на 360 градусов.
12 подобных машин за 25 минут образовывают понтонный мост длинной в 150 метров. Это одна из самых быстрых машин в своей классификации.
Всего за 5-6 минут мостоукладчик вновь разъединяется от других машин и своим ходом выходит на сушу.
Данная разработка существенно повысила импортозамещение в оборонной сферы Турции.
Анкара рассматривает возможности экспорта мостоукладчика «Samur».
Фото Анадолу
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