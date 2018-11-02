В неудачах российской ядерной "Булавы" обвинили Украину

18:11 17.12.2018 0 комментариев Украина

Большое число опытных пусков ракеты Р-30 "Булава" объясняется несовершенством российских средств траекторных измерений, оборудование для которых производилось Украиной.

Об этом пишет в "Военно-промышленном курьере" член-корреспондент Российской академии космонавтики имени Константина Циолковского доктор технических наук Игорь Гладков, передает ВПК.name.

Инженер отмечает, что в настоящее время Россия не имеет эффективной замены радиотехнических систем (РТС) "Вега".

"Ее разработчиком было ОКБ 692 (Харьков), изготовителем наземной аппаратуры — Киевский радиозавод, а бортовой — Черниговский радиоприборный. То есть в дело вмешалась еще и политика", — отмечает эксперт.

По его мнению, модернизация РТС прекратилась с завершением испытаний мобильной версии первой российской межконтинентальной ракеты РТ-2ПМ2 "Тополь-М", которая была принята на вооружение в 2004 году всего после четырех опытных пусков.

"То есть благодаря качественной полигонной базе и точности средств измерения хватило всего четырех пусков ракеты, что сэкономило средства, силы и время", — пишет специалист.

Согласно Гладкову, системы "Вега", расположенные в Мирном, Северодвинске, Воркуте, Норильске и Якутске, которые полностью обеспечивали испытательную трассу Мирный — Камчатка, были сняты с вооружения и утилизированы.

"Не нашлось замены и оптическим средствам КТС (кинотеодолитная станция — прим. "Ленты.ру"), ФРС (фоторегистрирующая станция — прим. "Ленты.ру"), сыгравшим важную роль при полигонных испытаниях ракетных комплексов. С тех пор прошло почти 15 лет. Что в итоге?" — задается вопросом эксперт.

По его мнению, сложившаяся ситуация в первую очередь отразилась на полигонных испытаниях Р-30 "Булава". "Несовершенство лабораторно-испытательной базы полигонов пришлось компенсировать увеличением числа опытных пусков", — пишет инженер.

Межконтинентальная баллистическая ракета Р-30 "Булава" разработана Московским институтом теплотехники для вооружения ракетоносцев проекта 955. Испытания оружия начались в 2004 году. Р-30 "Булава", согласно источнику ТАСС, принята на вооружение ВМФ России в 2018 году. Из 32 пусков ракеты семь признаны неудачными, а два — частично-неудачными.

Испытания межконтинентальной баллистической ракеты РТ-2ПМ2 "Тополь-М" начались в 1994 году. В 2000-м на вооружение была принята ракета шахтного базирования, в 2004-м — мобильного. Из 17 пусков РТ-2ПМ2 "Тополь-М" неудачным был только один. На основе РТ-2ПМ2 "Тополь-М" была разработана ракета мобильного и шахтного базирований с разделяющейся головной частью PC-24 "Ярс", первый пуск которой состоялся в 2007 году. Такие ракеты запускались семь раз. Все старты были признаны успешными.



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