Могеріні: ЄС бачить, що діється в Азові, й "називає речі своїми іменами"
|17:54 17.12.2018
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|Крым
Російська мілітаризація Чорноморського та Азовського регіонів дуже небезпечна, тому Європейський союз із самого її початку закликає Москву негайно її припинити.
Про це після засідання Ради асоціації України і ЄС заявила голова європейської дипломатії Федеріка Моґеріні, пише Радіо Свобода.
«Ми закликали Росію до чіткої деескалації, бо для ЄС це є важливо не лише з точки зору безпеки, але й з точки зору економічного впливу її «інспекцій», включно із суднами під європейськими прапорами», – заявила вона.
Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, Моґеріні нагадала, що порушувала тему зростання напруги у Керченській протоці та Азовському морі під час останньої зустрічі з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим. Вона запевнила, що донесла йому позицію Євросоюзу та чіткий сигнал щодо очікувань від Росії.
«Ми не лише бачимо, що діється, але й дуже згуртовано надсилаємо Росії сигнали. У висновках останнього саміту ЄС ми назвали речі своїми іменами та виклали наші очікування. І це є питанням, яке ми регулярно координуємо з нашими партнерами – країнами «Групи семи», – заявила голова європейської дипломатії.
У понеділок, 17 грудня, у Брюсселі відбулося 5-е засідання Ради асоціації Україна-ЄС, в роботі якого взяв участь прем’єр-міністр України Володимир Гройсман.
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