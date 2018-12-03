

Українських військовополонених моряків, захоплених 25 листопада 2018 року та ув'язнених у російських СІЗО, захищають 34 адвокати.

Про це у понеділок на прес-конференції в Укрінформі заявила Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

"Ми усі робимо важливу роботу, щоб повернути наших моряків, наших політв’язнів додому. Але Путін брав їх у полон не для того, щоб їх відпустити. Ми розглядаємо повернення наших військових у рамках Женевської конвенції. Жодні суди, судилища не можуть поширюватися на наших моряків. Вони мають бути негайно звільнені та повернуті додому", - наголосила Денісова.

За її словами, надважливим було забезпечити кожному полоненому українському моряку професійний юридичний захист.

"Підібрано команду юристів з кримських адвокатів, які підтримували наших моряків з перших хвилин захоплення, та московських адвокатів. Координатором призначено Миколу Полозова. Було важливо, щоб у цю групу не потрапили "кроти" та "ефесбешники". Таку роботу було проведено. Усіх адвокатів перевірила Служба безпеки. На сьогодні двадцять чотирьох моряків захищають 34 адвокати", - сказала Денісова.

Вона підкреслила, що адвокати, які захищають українських військовополонених, працюють на добровільних засадах.

"Поки усі адвокати надають юридичну допомогу безоплатно. З 1 січня 2019 року будуть укладені та підписані договори між консульським службами МЗС та адвокатами, що дадуть юридичні наслідки та висновки", - наголосила Денісова.

Україна та світова спільнота визнали захоплених моряків військовополоненими, але влада РФ хоче судити їх як простих громадян, які начебто порушили російський кордон. 11 грудня 2018 року розпочалося досудове слідство.