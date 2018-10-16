У Брюсселі завтра відбудеться засідання Комісії Україна-НАТО
|17:21 17.12.2018
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|Украина
У вівторок, 18 грудня, відбудеться засідання Комісії Україна-НАТО на рівні постійних представників країн-членів Альянсу та віце-прем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванни Климпуш-Цинцадзе.
Про це йдеться у повідомленні на сайті Альянсу, повідомляє УНІАН
"У вівторок, 18 грудня 2018 року, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг зустрінеться з віце-прем'єр-міністром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванною Климпуш-Цинцадзе", - йдеться у повідомленні.
Віце-прем'єр також відвідає засідання Комісії Україна-НАТО. За підсумками засідання не планується підходів до представників ЗМІ.
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