Берлін не змінить ставлення до Nord Stream 2 через Керченську кризу
|17:04 17.12.2018
|0 комментариев
|Крым
У Берліні не змінили свого ставлення до проекту газопроводу "Північний Потік-2" через ескалацію в Азовському морі.
Про це сказав офіційний представник федерального уряду Штеффен Зайберт на брифінгу в понеділок, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"В основоположній позиції федерального уряду нічого не змінилося. Є зв'язок (політичного аспекту проекту) з Україною, але не з останніми подіями", - заявив Зайберт.
Він підкреслив, що в Німеччині розглядають цей проект як економічний, який, водночас, набуває політичного виміру в контексті України. "Абсолютно зрозуміло, і в цьому полягає наша позиція, що Німеччина зацікавлена в тому, щоб Україна зберегла роль транзитера російського газу після 2019 року, це в німецьких інтересах", - сказав прес-секретар уряду ФРН.
За його словами, Берлін підтримує переговори з пошуку розв'язання проблеми, які з обома сторонами веде єврокомісар Марош Шефчович.
Зайберт також запевнив, що німецька сторона продовжує і з використанням своїх каналів і контактів, і в рамках "нормандського формату", пошук розв'язання нещодавнього конфлікту в Азовському морі і Керченській протоці. "Тут наша вимога абсолютно чітка: в Азовському морі має бути забезпечена свобода судноплавства і доступ до названих українських портів", - заявив він.
Офіційний представник МЗС ФРН Марія Адебар, в черговий раз закликала обидві сторони до деескалації, особливо в передноворічний період, і повторила вимогу до Росії звільнити українських моряків і забезпечити вільний рух суден в Азовському морі і Керченській протоці.
Ещё на эту тему:
В оккупированном Крыму обучают снайперов-разведчиков
Так званий Верховний суд анексованого Криму отримав перші апеляції на арешт українських військовополонених моряків
Україна наполягатиме на “морських” дебатах у ПАРЄ та ОБСЄ
В оккупированном Крыму морская авиация отстрелялась ракетами по береговым и морским целям
Оккупанты перебросят в Крым с Кубани более десятка истребителей
Минобороны России выделит 17 миллиардов для строительства логистического центра в оккупированном Крыму
Захваченные вместе с украинскими моряками сотрудники СБУ выполняли служебные задания