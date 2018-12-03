У Берліні не змінили свого ставлення до проекту газопроводу "Північний Потік-2" через ескалацію в Азовському морі.

Про це сказав офіційний представник федерального уряду Штеффен Зайберт на брифінгу в понеділок, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"В основоположній позиції федерального уряду нічого не змінилося. Є зв'язок (політичного аспекту проекту) з Україною, але не з останніми подіями", - заявив Зайберт.

Він підкреслив, що в Німеччині розглядають цей проект як економічний, який, водночас, набуває політичного виміру в контексті України. "Абсолютно зрозуміло, і в цьому полягає наша позиція, що Німеччина зацікавлена ​в тому, щоб Україна зберегла роль транзитера російського газу після 2019 року, це в німецьких інтересах", - сказав прес-секретар уряду ФРН.

За його словами, Берлін підтримує переговори з пошуку розв'язання проблеми, які з обома сторонами веде єврокомісар Марош Шефчович.

Зайберт також запевнив, що німецька сторона продовжує і з використанням своїх каналів і контактів, і в рамках "нормандського формату", пошук розв'язання нещодавнього конфлікту в Азовському морі і Керченській протоці. "Тут наша вимога абсолютно чітка: в Азовському морі має бути забезпечена свобода судноплавства і доступ до названих українських портів", - заявив він.

Офіційний представник МЗС ФРН Марія Адебар, в черговий раз закликала обидві сторони до деескалації, особливо в передноворічний період, і повторила вимогу до Росії звільнити українських моряків і забезпечити вільний рух суден в Азовському морі і Керченській протоці.