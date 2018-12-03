Європейський Союз має намір на початку 2019 року відправити в Україну місію з оцінки потреб регіонів, що постраждали від агресії Російської Федерації в Азовському морі.

Про це йдеться у спільній заяві Європейського Союзу та України за підсумками проведення п'ятого засідання Ради асоціації сьогодні у Брюсселі, передає УНІАН.

"Рада асоціації закликала Росію негайно повернути захоплені українські судна та звільнити 24 затриманих військовослужбовців, а також забезпечити безперешкодне та вільне проходження через Керченську протоку в Азовське море і з нього у відповідності з міжнародним правом", - йдеться у заяві.

У цьому зв'язку сказано, що Європейський Союз продовжуватиме уважно відслідковувати ситуацію і налаштований діяти належним чином у тісній координації зі своїми міжнародними партнерами.

"Рада асоціації обговорила можливості надання спрямованої допомоги ЄС регіону Приазов'я. ЄС висловлює готовність вжити заходів для посилення подальшої своєї підтримки, зокрема в інтересах постраждалих регіонів України. У цьому контексті ЄС планує направити місію з метою проведення оцінки до України на початку 2019 року", - сказано у заяві.