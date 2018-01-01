Российских бизнесменов, попавших под санкции США, ознакомили с условиями приезда в Давос. Если их соблюдать то можно не ехать

16:29 17.12.2018 0 комментариев Россия

Российские бизнесмены, попавшие под санкции США, смогут принять участие во Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе, если там с ними не будут контактировать американские гости мероприятия или люди, имеющие отношение к его организации.

Они также не смогут участвовать в мероприятиях, организованных гражданами США. Эти и другие условия приезда россиян на форум выяснило издание The Bell, сообщает Радио Свобода.

Всего требований пять.

Утверждается, что платежи от российских бизнесменов из санкционного списка не должны проходить через американские банки.

Для организации визита россиян также не должны использоваться американские сервисы обмена электронными письмами.

Наконец, организаторы форума не будут помогать российским бизнесменам с организацией встреч, из которых те смогут извлечь выгоду.

В субботу источники издания РБК в правительстве России сообщили, что организаторы форума в Давосе сняли ограничения на участие в нём ряда российских бизнесменов. The Bell пишет, что речь идет об Олеге Дерипаске, Викторе Вексельберге и Андрее Костине.

Издание отмечает, что, если соблюдать все пять условий, на форум можно не ехать.

РБК сообщало, что в Давос поедет официальная российская делегация. В воскресение РИА Новости опубликовало заявление управляющего директора WEF Алоиса Цвингги, который поприветствовал участие делегации высокого уровня из России в мероприятии.

О возможном запрете на участие в форуме Дерипаски, Вексельберга и Костина официально не сообщалось. О таких планах писало в ноябре издание Financial Times. Комментируя публикацию, глава правительства России Дмитрий Медведев заявлял, что, если запрет будет введён, на форум в Давос из России "никто не поедет".

Всемирный экономический форум в Давосе проводится ежегодно. Крупные бизнесмены, руководители глобальных компаний, политики и высокопоставленные правительственные чиновники обсуждают проблемы мировой экономики и политики.

В будущем году форум пройдёт ​с 22 по 25 января 2019 года.



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