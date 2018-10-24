"Государственный совет" оккупированного Крыма на внеочередной сессии в понедельник, 17 декабря, утвердил региональный бюджет на 2019 год.

Отмечается, что главный финансовый документ оккупированного Крыма будет бездефицитным, сумма доходов и расходов составит 192,8 млрд рублей, передает Крыминформ.

Были утверждены основные характеристики бюджета оккупированного Крыма на 2019 год: общий объем доходов в сумме 192,8 млрд руб… Общий объем расходов в сумме 192,8 млрд руб.

При этом планируется, что налоговые и неналоговые доходы оккупированного Крыма составят 43,1 млрд руб, а поступления из бюджета РФ — 149,7 млрд рублей.