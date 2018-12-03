В оккупированном Крыму морская авиация отстрелялась ракетами по береговым и морским целям
|15:55 17.12.2018
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|Крым
Авиационные эскадрильи отдельного морского штурмового авиационного полка и смешанного авиационного полка морской авиации Черноморского флота страны-агрессора приступили к первым в зимнем периоде обучения плановым полетам.
Об этом сегодня, 17 декабря, сообщили в пресс-службе ЧФ оккупантов, передает Крыминформ.
«В зимнем периоде обучения экипажи боевых самолtтов продолжат практику выполнения учебных бомбометаний по мишенному полю и проведение стрельб неуправляемым ракетным оружием по береговым и морским целям», – сообщили в пресс-службе.
Параллельно с ударной авиацией экипажи вертолtтов и самолётов начали отработку учебно-боевых задач по поиску и слежению за подводными лодками и надводными кораблями.
К учениям привлекаются более 20 единиц различных летательных аппаратов из состава морской авиации Черноморского флота, в том числе многофункциональные истребители Су-30СМ, истребители-бомбардировщики Су-24М, самолtты Бе-12, Ан-26, вертолtты Ми-8 и Ка-27.
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