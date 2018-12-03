Более 60 семей украинцев, удерживаемых в России, получили социальные выплаты от Украины
|15:37 17.12.2018
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|Крым
Правительство Украины предоставило юридическую помощь захваченным Россией около Керченского пролива украинским морякам, заявила первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко.
Более 60 семей украинцев, удерживаемых в России, получили государственную помощь от Украины, заявила на заседании согласительного совета Верховной Рады 17 декабря первый вице-спикер парламента Украины Ирина Геращенко, передает корреспондент "ГОРДОН".
"Хочу поблагодарить правительство за то, что оно разблокировало все бюрократические препятствия, и уже больше 60 семей политических узников Кремля получили соответствующие социальные выплаты, которые они смогут направить на юридическую помощь и на помощь своим близким", – заявила Геращенко.
Она добавила, что правительство Украины также предоставило юридическую помощь захваченным Россией около Керченского пролива украинским морякам.
"Мы их воспринимаем исключительно как военнопленных, но всем им предоставлена юридическая помощь", – сказала Геращенко.
25 ноября РФ обстреляла и захватила в Черном море катера украинских ВМС "Бердянск" и "Никополь", а также буксир "Яны Капу", которые собирались пройти через Керченский пролив в Азовское море. Из 24 захваченных в плен украинцев трое получили ранения.
26 июля Кабинет Министров принял решение выплатить по 100 тыс. грн семьям украинских политзаключенных. По словам премьер-министра Владимира Гройсмана, средства будут направлены на правовую помощь незаконно удерживаемым украинцам, а также на поддержку их семей. В министерстве сообщали, что с целью защиты семей политзаключенных от возможного преследования со стороны оккупационных властей заседания проводятся в закрытом режиме, а имена получателей помощи не разглашаются.
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