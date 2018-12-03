Оккупанты перебросят в Крым с Кубани более десятка истребителей
|15:21 17.12.2018
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|Крым
Министерство обороны Российской Федерации вернет на аэродром Бельбек более десятка истребителей Су-27СМ и Су-30М2.
Об этом сообщили в минобороны РФ, передает Крыминформ.
В сообщении Минобороны страны-оккупанта сказано, что 22 декабря 2018 года более 10 истребителей Су-27СМ и Су-30М2 истребительного полка 4-й армии ВВС и ПВО совершат перелет с аэродрома Крымск в Краснодарском крае на аэродром Бельбек в оккупированном Крыму к месту постоянной дислокации.
В Минобороны добавили, что после передислокации авиационная техника и личный состав приступят к плановой деятельности в пункте постоянной дислокации.
Напомним, ренее оккупанты увеличили количество истребителей и другой военной техники на аэродроме "Бельбек". Отмечается, что спутниковой съемкой зафиксировано 24 единицы самолетов истребительной авиации, среди которых 16 самолетов СУ-27 различной модификации, 8 самолетов - МИГ-29. А также отмечено около 150 спецавтомобилей и другой военной техники.
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