Министерство обороны Российской Федерации вернет на аэродром Бельбек более десятка истребителей Су-27СМ и Су-30М2.

Об этом сообщили в минобороны РФ, передает Крыминформ.

В сообщении Минобороны страны-оккупанта сказано, что 22 декабря 2018 года более 10 истребителей Су-27СМ и Су-30М2 истребительного полка 4-й армии ВВС и ПВО совершат перелет с аэродрома Крымск в Краснодарском крае на аэродром Бельбек в оккупированном Крыму к месту постоянной дислокации.

В Минобороны добавили, что после передислокации авиационная техника и личный состав приступят к плановой деятельности в пункте постоянной дислокации.

Напомним, ренее оккупанты увеличили количество истребителей и другой военной техники на аэродроме "Бельбек". Отмечается, что спутниковой съемкой зафиксировано 24 единицы самолетов истребительной авиации, среди которых 16 самолетов СУ-27 различной модификации, 8 самолетов - МИГ-29. А также отмечено около 150 спецавтомобилей и другой военной техники.