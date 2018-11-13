Оккупационные власти "подарили" Генпрокуратуре РФ санаторий в Ялте

15:03 17.12.2018 0 комментариев Крым

Ялтинский санаторий "Руссия", "национализированный" оккупантами передан в безвозмездное пользование Генпрокуратуре России. Такое решение было принято, так называемыми, "депутатами" на внеочередной сессии "Госсовета" оккупированного Крыма.

С просьбой о передаче санатория к оккупационным "властям" обратился замгенпрокурора РФ Геннадий Лопатин.

Санаторий является частью одноименного санаторно-оздоровительного комплекса. Всего комплекс включает четыре учреждения — "Руссия", "Орлиное гнездо", "Приморье", "Горный".

По словам "главы" так называемого "парламентского комитета по имущественным и земельным отношениям" Евгении Добрыни, предполагается передача не всего имущества комплекса, а лишь одного из четырех объектов – санатория "Руссия".

Владимир Константинов пояснил журналистам, что переданный в федеральную собственность санаторий будет отремонтирован.

"Генпрокуратура вышла с предложением забрать пансионат с гарантией того, что он будет инвестироваться, и доведен до определенного стандарта… Я сторонник того, чтобы все государственные учреждения такого класса были переданы инвесторам для улучшения базы отдыха", — пояснил решение Владимир Константинов.

Злые языки утверждают что это решение связано с тем, что Генпрокуратура требует отменить решение суда о летнем задержании Ростенко и всячески мешала Следкому РФ в расследовании, аксеновские отдали ведомству санаторий. Вот так "крымская власть" за народное добро откупает бандитов от ответственности. 



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