Оккупационные власти "подарили" Генпрокуратуре РФ санаторий в Ялте
|15:03 17.12.2018
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|Крым
Ялтинский санаторий "Руссия", "национализированный" оккупантами передан в безвозмездное пользование Генпрокуратуре России. Такое решение было принято, так называемыми, "депутатами" на внеочередной сессии "Госсовета" оккупированного Крыма.
С просьбой о передаче санатория к оккупационным "властям" обратился замгенпрокурора РФ Геннадий Лопатин.
Санаторий является частью одноименного санаторно-оздоровительного комплекса. Всего комплекс включает четыре учреждения — "Руссия", "Орлиное гнездо", "Приморье", "Горный".
По словам "главы" так называемого "парламентского комитета по имущественным и земельным отношениям" Евгении Добрыни, предполагается передача не всего имущества комплекса, а лишь одного из четырех объектов – санатория "Руссия".
Владимир Константинов пояснил журналистам, что переданный в федеральную собственность санаторий будет отремонтирован.
"Генпрокуратура вышла с предложением забрать пансионат с гарантией того, что он будет инвестироваться, и доведен до определенного стандарта… Я сторонник того, чтобы все государственные учреждения такого класса были переданы инвесторам для улучшения базы отдыха", — пояснил решение Владимир Константинов.
Злые языки утверждают что это решение связано с тем, что Генпрокуратура требует отменить решение суда о летнем задержании Ростенко и всячески мешала Следкому РФ в расследовании, аксеновские отдали ведомству санаторий. Вот так "крымская власть" за народное добро откупает бандитов от ответственности.
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